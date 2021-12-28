Покупатели получили реальное право на возврат товаров - Гетманцев

Украинцы с 1 января получат право на законный возврат товаров, которые купили у "ФОПов" (физлиц-предпринимателей). Это станет возможным благодаря требованию выдавать фискальные чеки, а не просто "бумажки", сообщает Обозреватель.

Такие ненастоящие чеки сейчас печатают многие предприниматели, а когда дело доходит до возврата, например, неисправной техники и гаджетов, не принимают их назад. Более того, таким образом украинцам беспрепятственно продают контрабандные товары.

В итоге потребитель оказался самой не защищенной стороной экономических отношений. Об этом рассказал нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"У нашего потребителя нет и никогда не было права на чек. Во всем мире было, а у нас не было. Я имею ввиду фискальный чек, выдача которого фиксируется государством, а не клочок бумажки, от которой можно отказаться в следующую минуту после ее выдачи" , – написал Гетманцев.

Отсутствие такого правила, по его словам, оправдывалось якобы заботой о малом и среднем бизнесе. В результате же этому бизнесу дали возможность системно уклоняться от уплаты налогов, а заодно превратили его в самый большой в Европе канал сбыта контрабанды без документов.

"Якобы заботясь о легкости ведения и без того более чем льготированного (2-я и 3-я группы единого налога) малого торгового бизнеса, мы открыли ворота нелегальной торговле, которая по сути полностью находится в тени. И учитель или врач, приобретая для своего ребенка компьютер, на деньги сбереженные правдами и не правдами со своей мизерной зарплаты, с которой, к слову, он в отличие от торговца платит полную сумму (19,5%) подоходного налога, может предъявить свои требования по качеству товара, комплектации и т.д. только в том случае, если ему попался честный торговец, заботящийся о своей репутации. В противном случае государство его не защитит" , – объяснил депутат.

Он усматривает в этом коррупционные причины. Дело в том, что с помощью "ФОПов" контрабандные товары за "черный нал" продает вовсе не малый бизнес, а крупные дельцы. Их "крышуют" налоговики и таможенники, которые таким образом получают дополнительный доход от последующей продажи схемного НДС в "скрутки".

"Доход, который они впоследствии используют... также для того, чтобы выводить людей на протесты против политики правительства по наведению порядка, ссылаясь на то, что правительство убивает малый и средний бизнес, вводя обязательное РРО" , – добавил Гетманцев, имея ввиду недавние протесты "ФОПов" против введения обязательных регистраторов расчетных операций (РРО).

Депутат заверил, что бизнес честного "ФОПа", который торгует товарами, не пострадает от введения РРО. Зато пострадают контрабандисты, схемщики и налоговые уклонисты.

Какими будут новые правила

С 1 января каждый торговец будет обязан выдать фискальный, а значит зарегистрированный в налоговой чек. Исключение составят только "ФОП" 1-й группы на едином налоге и "ФОП" в селах.

"Каждый учитель, слесарь, военный, предприниматель, как и любой другой потребитель, при приобретении товара имеет право потребовать выдачу ему фискального чека, а при отказе обратиться с жалобой в налоговую службу. Невыдача фискального чека является основанием для расторжения сделки и для ответственности предпринимателя чек не выдавшего" , – отметил Гетманцев.

Он уточнил, что такие правила существуют в развитых странах. В результате в Украине, по словам нардепа, каждый потребитель из всех 40 млн украинцев с 1 января 2022 года тоже будет защищен.