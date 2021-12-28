Нардеп от "Слуги народа" Ковалев купил "4 канал"
Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев приобрел "4 канал" (ООО "ТРК Интеррадио"), сообщает Детектор Медиа.
Так, Алексей Ковалев значится учредителем ООО "ТРК Интеррадио", а Иван Ковалев и Наталья Ковалева (вероятно, родители нардепа) – бенефициарными владельцами.
Ранее совладельцами канала были Дмитрий Добродомов и Андрей Мысык, после того как в сентябре 2021-го из состава владельцев вышел Максим Варламов.
СМИ сообщают, что Алексей Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала", и его представили коллективу как нового владельца.
Сам нардеп подтвердил, что его семья приобрела телеканал. В перспективе Ковалев планирует сделать его одним из лидеров среди информационных каналов.
"4 телеканал, на мой взгляд, единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп. Убежден, подобных медиа очень не хватает в Украине, ведь телеканалы, обслуживающие исключительно собственных хозяев, наносят значительный вред нашему государству и украинскому народу", – заявил Ковалев.
"Следовательно, наша семья решила приобрести телеканал и сделать его еще более качественным, мощным и популярным. Имею планы на быстрое развитие, а репутация и профессионализм команды плюс новые дополнительные ресурсы обеспечат "4 каналу" возможность очень быстро стать одним из лидеров среди информационных каналов.
Проукраинский вектор канала будет сохранен, независимая редакционная политика также (при знакомстве с коллективом я уже подписал соответствующее редакционное соглашение). Я считаю, что телеканал должен быть более четко направлен на усиление объединительных процессов в украинском обществе. Это еще одна наша задача в ближайшей перспективе"
, – говорится в его сообщении в фейсбуке.
Уже бывший совладелец Дмитрий Добродомов в своем сообщении отметил, что "следующий этап развития и амбициозные планы побороться за лидерство требуют значительных вложений, готовых взять на себя новый владелец".