Ученые по мумии воссоздали облик фараона Аменхотепа I

Ученые при помощи компьютерного томографа узнали, как выглядел фараон Аменхотеп I. Облик древнего правителя Египта смогли воссоздать по его мумии, сообщает УНИАН.

Современные технологии помогли международной группе физиков и археологов подтвердить аутентичность мумии. До этого многие ученые считали, что останки Аменхотепа I утеряны, а внутри саркофага находится тело более позднего фараона.

"Мы виртуально "распутали" саван мумии и изучили облик фараона. Анализ показал, что Аменхотеп I умер примерно в 35 лет. Его рост составлял 169 сантиметров, у него были хорошие зубы, а его тело было украшено 30 амулетами и уникальным золотым поясом" , – отметила профессор Каирского университета и один из авторов работы Сахар Салим.

Ученые изучили мумию Аменхотепа I / фото frontiersin.org

Известно, что мумию Аменхотепа I нашли в 1881 году в гробнице Дейр-аль-Бахари на юге Египта. Саван и другие составляющие погребального обряда дожили до наших дней в практически первозданном виде.

"Снимки указывают, что внешне мумифицированный человек был очень похож на фараона Яхмоса I (отца Аменхотепа I). У него был узкий подбородок, тонкий нос, кудрявые волосы и слегка выступающие зубы на верхней челюсти. Мы не нашли никаких свидетельств того, что он умер насильственной смертью", – добавила Салим.

На теле фараона обнаружили множество повреждений. По мнению ученых, они были нанесены уже после мумификации, скорее всего, расхитителями гробниц.

Аменхотеп I был вторым царем 18-й династии и взошел на трон после смерти своего отца Яхмоса I. Он правил Египтом около 21 года, примерно с 1525 по 1504 год до нашей эры.