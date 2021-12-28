Ученые по мумии воссоздали облик фараона Аменхотепа I
Ученые при помощи компьютерного томографа узнали, как выглядел фараон Аменхотеп I. Облик древнего правителя Египта смогли воссоздать по его мумии, сообщает УНИАН.
Современные технологии помогли международной группе физиков и археологов подтвердить аутентичность мумии. До этого многие ученые считали, что останки Аменхотепа I утеряны, а внутри саркофага находится тело более позднего фараона.
"Мы виртуально "распутали" саван мумии и изучили облик фараона. Анализ показал, что Аменхотеп I умер примерно в 35 лет. Его рост составлял 169 сантиметров, у него были хорошие зубы, а его тело было украшено 30 амулетами и уникальным золотым поясом", – отметила профессор Каирского университета и один из авторов работы Сахар Салим.
Известно, что мумию Аменхотепа I нашли в 1881 году в гробнице Дейр-аль-Бахари на юге Египта. Саван и другие составляющие погребального обряда дожили до наших дней в практически первозданном виде.
"Снимки указывают, что внешне мумифицированный человек был очень похож на фараона Яхмоса I (отца Аменхотепа I). У него был узкий подбородок, тонкий нос, кудрявые волосы и слегка выступающие зубы на верхней челюсти. Мы не нашли никаких свидетельств того, что он умер насильственной смертью", – добавила Салим.
На теле фараона обнаружили множество повреждений. По мнению ученых, они были нанесены уже после мумификации, скорее всего, расхитителями гробниц.
Аменхотеп I был вторым царем 18-й династии и взошел на трон после смерти своего отца Яхмоса I. Он правил Египтом около 21 года, примерно с 1525 по 1504 год до нашей эры.