ECA и EFAA провела награждения Globe Soccer Awards

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) провела традиционную церемонию награждения Globe Soccer Awards. На ней раздали немало наград, сообщает УНИАН.

Лучшим футболистом года признан нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

фото twitter.com/Globe_Soccer

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски получил Награду Марадоны, которая вручается лучшему бомбардиру года. В 2021 году у польского нападающего 69 голов и 10 ассистов.

фото twitter.com/Globe_Soccer

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен. В 2021 году португальский форвард забил 46 голов.

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо был признан лучшим футболистом всех времен.

Лучшим вратарем года стал страж ворот ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Награду за инновации получила итальянская Серия А, так как первыми внедрили систему VAR.

Лондонский "Челси" победил в номинации "Лучший клуб года". Английская команда под руководством Томаса Тухеля в 2021 году выиграла Лигу чемпионов.

Cборная Италии, выигравшая Евро-2020, признана лучшей сборной года, а ее наставник Роберто Манчини стал лучшим тренером 2021 года. Скуадра Адзурра провела 37 игр без поражений и побила беспроигрышную серию сборной Испании (35 матчей).

Лучший женский клуб - каталонская "Барселона".

Лучший спортивные директор - Чики Бегиристейн ("Манчестер Сити").

Лучший футбольный агент - Федерико Пасторелло (P&P Sport Management).

Лучший игрок 2021 года среди пользователей TikTok — Роберт Левандовски ("Бавария").

Globe Soccer Awards: что нужно знать