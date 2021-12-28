ECA и EFAA провела награждения Globe Soccer Awards
Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) провела традиционную церемонию награждения Globe Soccer Awards. На ней раздали немало наград, сообщает УНИАН.
Лучшим футболистом года признан нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски получил Награду Марадоны, которая вручается лучшему бомбардиру года. В 2021 году у польского нападающего 69 голов и 10 ассистов.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времен. В 2021 году португальский форвард забил 46 голов.
Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо был признан лучшим футболистом всех времен.
Лучшим вратарем года стал страж ворот ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Награду за инновации получила итальянская Серия А, так как первыми внедрили систему VAR.
Лондонский "Челси" победил в номинации "Лучший клуб года". Английская команда под руководством Томаса Тухеля в 2021 году выиграла Лигу чемпионов.
Cборная Италии, выигравшая Евро-2020, признана лучшей сборной года, а ее наставник Роберто Манчини стал лучшим тренером 2021 года. Скуадра Адзурра провела 37 игр без поражений и побила беспроигрышную серию сборной Испании (35 матчей).
Лучший женский клуб - каталонская "Барселона".
Лучший спортивные директор - Чики Бегиристейн ("Манчестер Сити").
Лучший футбольный агент - Федерико Пасторелло (P&P Sport Management).
Лучший игрок 2021 года среди пользователей TikTok — Роберт Левандовски ("Бавария").
Globe Soccer Awards: что нужно знать
- Globe Soccer Awards - ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, достигшие наибольших достижений в футбольной среде.
- Победители в различных номинациях определяются путем голосования.
- Церемония награждения организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов.
- Обычно данная церемония награждения проходит в конце каждого года в городе Дубай, это происходит в последних числах декабря.
- Первая в истории церемония награждения Globe Soccer состоялась в 2010 году и с тех пор проводится ежегодно.