Представитель чеченской диаспоры ответил Кадырову на угрозы в адрес Украины
Представитель чеченской диаспоры в Украине Адам Осмаев отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который недавно пригрозил "забрать Киев". Об этом Осмаев написал в Facebook.
Осмаев прямо указал Кадырову, что шансов завоевать Украину у России нет.
"Достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии!" - написал он.
Осмаев добавил, что
"предатели чеченского народа" получат не Украину, а
"концерт у Кобзона".
Напомним, на днях Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России, если будет приказ Владимира Путина.