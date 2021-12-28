Представитель чеченской диаспоры ответил Кадырову на угрозы в адрес Украины

Представитель чеченской диаспоры в Украине Адам Осмаев отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который недавно пригрозил "забрать Киев". Об этом Осмаев написал в Facebook﻿.

Осмаев прямо указал Кадырову, что шансов завоевать Украину у России нет.

"Достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии!" - написал он.

Осмаев добавил, что "предатели чеченского народа" получат не Украину, а "концерт у Кобзона".

Напомним, на днях Рамзан Кадыров заявил, что Украину могут присоединить к России, если будет приказ Владимира Путина.