Ким Кардашьян сразила наповал праздничным луком

Ким Кардашьян снова сразила наповал праздничным луком в полюбившемся бренде. Рождественский наряд повторяет ту же выгодную форму, что и предыдущие платья звезды этой марки, сообщает Сегодня.

На днях Ким Кардашьян в Instagram показала рождественскую открытку, которая немного встревожила поклонников. На ней Ким снялась только со своей матерью Крис Дженнер, сестрой Хлоей и детьми.

Рождественская открытка семейства Кардашьян-Дженнер / Фото: instagram.com/kimkardashian

Похоже, эти переживания вполне обоснованы, потому что на новых рождественских снимках звездный клан появился в том же неполном составе.

Ким Кардашьян встретила католическое Рождество в наряде Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян с сестрой Хлоей встретили католическое Рождество / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян встретила католическое Рождество в наряде Balenciaga / Фото: instagram.com/kimkardashian