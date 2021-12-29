Салаты с ананасами: рецепты простых новогодних блюд
Новогоднее меню невозможно представить без традиционных салатов - "Оливье" или "Сельдь под шубой". Тем не менее, изысканные сочетания продуктов украинцы любят не меньше, чем привычные, сообщает УНИАН.
Ананасовые салаты часто готовят на Новый год и Рождество. Этот фрукт часто сочетают с куриным мясом, ветчиной, кукурузой и сыром - эти продукты хорошо дополняют вкус фрукта. Ананасовые салаты легко готовятся и почти не требуют времени на подготовку продуктов.
Салат с ананасом, курицей и кукурузой
- 200 г копчёного куриного филе
- 200 г консервированного или свежего ананаса
- 1-2 огурца
- 150 г консервированной кукурузы
- 5 ст.л. сметаны
- 2 ст.л. соевого соуса
- Соль, перец
Курицу и ананас нарезать одинаковыми кубиками, огурец - соломкой. С кукурузы слить воду. Соединить все ингредиенты, заправить смесью сметаны, соевого соуса, соли и перца.
Салат с ананасом и ветчиной
- 200 г ветчины
- 200 г консервированного или свежего ананаса
- 200 г твёрдого сыра
- 200 г консервированной кукурузы
- 200 г корейской моркови
- 5 ст.л. майонеза
Ветчину нарезать соломкой, ананас - крупными кусочками. Сыр натереть на крупной терке. Посолить и поперчить, добавить кукурузу, морковь и майонез. Перемешать.
Салат с ананасами и маринованными грибами
- 2 луковицы
- 1 ч.л. уксуса 9%
- Соль, сахар
- 300 г отварного куриного филе
- 150 г консервированного или свежего ананаса
- 150 г маринованных шампиньонов
- Майонез
Лук нарезать тонкими полукольцами, обдать кипятком и слить воду. Добавьте к луку уксус, соль и сахар и перемешать. Оставить лук мариноваться. Курицу и ананас нарезать кубиками, шампиньоны разрезать пополам. Добавить к ингредиентам лук без маринада, заправить майонезом и отправить в холодильник на несколько часов.
Салат с ананасом и морепродуктами
- 200 г морского коктейля
- 1 авокадо
- 150 г консервированных ананасов
- 1 луковица
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. лимонного сока
С коктейля и консервированных ананасов слить жидкость. Авокадо очистить от кожуры и нарезать кубиками. Ананас нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать полукольцами. Смешать все ингредиенты, заправить оливковым маслом и соком, посолить.