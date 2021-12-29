Салаты с ананасами: рецепты простых новогодних блюд

Новогоднее меню невозможно представить без традиционных салатов - "Оливье" или "Сельдь под шубой". Тем не менее, изысканные сочетания продуктов украинцы любят не меньше, чем привычные, сообщает УНИАН.

Ананасовые салаты часто готовят на Новый год и Рождество. Этот фрукт часто сочетают с куриным мясом, ветчиной, кукурузой и сыром - эти продукты хорошо дополняют вкус фрукта. Ананасовые салаты легко готовятся и почти не требуют времени на подготовку продуктов.

Салат с ананасом, курицей и кукурузой

200 г копчёного куриного филе

200 г консервированного или свежего ананаса

1-2 огурца

150 г консервированной кукурузы

5 ст.л. сметаны

2 ст.л. соевого соуса

Соль, перец

Курицу и ананас нарезать одинаковыми кубиками, огурец - соломкой. С кукурузы слить воду. Соединить все ингредиенты, заправить смесью сметаны, соевого соуса, соли и перца.

Салат с ананасом и ветчиной

Салат с ананасами рецепт / фото shutterstock

200 г ветчины

200 г консервированного или свежего ананаса

200 г твёрдого сыра

200 г консервированной кукурузы

200 г корейской моркови

5 ст.л. майонеза

Ветчину нарезать соломкой, ананас - крупными кусочками. Сыр натереть на крупной терке. Посолить и поперчить, добавить кукурузу, морковь и майонез. Перемешать.

Салат с ананасами и маринованными грибами

2 луковицы

1 ч.л. уксуса 9%

Соль, сахар

300 г отварного куриного филе

150 г консервированного или свежего ананаса

150 г маринованных шампиньонов

Майонез

Лук нарезать тонкими полукольцами, обдать кипятком и слить воду. Добавьте к луку уксус, соль и сахар и перемешать. Оставить лук мариноваться. Курицу и ананас нарезать кубиками, шампиньоны разрезать пополам. Добавить к ингредиентам лук без маринада, заправить майонезом и отправить в холодильник на несколько часов.

Салат с ананасом и морепродуктами

200 г морского коктейля

1 авокадо

150 г консервированных ананасов

1 луковица

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. лимонного сока

С коктейля и консервированных ананасов слить жидкость. Авокадо очистить от кожуры и нарезать кубиками. Ананас нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать полукольцами. Смешать все ингредиенты, заправить оливковым маслом и соком, посолить.