Жириновский призвал бомбить Украину на Новый год

Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом он заявил в эфире Первого канала, сообщает Сегодня.

"Надо просто шарахнуть 31 декабря в ночь на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе" , – сказал Жириновский.

Глава ЛДПР добавил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.