Жириновский призвал бомбить Украину на Новый год
Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом он заявил в эфире Первого канала, сообщает Сегодня.
"Надо просто шарахнуть 31 декабря в ночь на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе", – сказал Жириновский.
Глава ЛДПР добавил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.
"Наказать надо кого-то, напугать надо кого-то", – добавил политик, подчеркнув, что если бы занимал пост президента России, то отдал бы приказ о таком ударе.