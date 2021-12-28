Социологи назвали количество украинцев, довольных своей жизнью

Накануне Нового 2022 года украинцы оценили уровень удовлетворения своей жизнью. Оказалось, что довольны своей жизнью почти 40% украинцев, а еще 30% – скорее удовлетворены. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической группой Рейтинг, сообщает Обозреватель.

При этом около 20% граждан не очень довольны тем, какую жизнь они проживают, и 11% – недовольны совсем.

Чаще довольными своей жизнью были респонденты младшего возраста и мужчины. Также чем выше участники опроса оценивали свой уровень дохода, тем успешнее на их взгляд был год.

Удовлетворенность жизнью. Источник: ratinggroup.ua

В то же время стресс в уходящем году испытывали более 40% опрошенных, еще 29% – иногда были в стрессе, а всего 7% – никогда. Чаще ощущали стресс люди с более низкими доходами и женщины.

Ощущение стресса у украинцев. Источник: ratinggroup.ua

В 2021 году украинцы чувствовали любовь к другим чаще, чем любовь к себе. Сравнительно часто респонденты также чувствовали радость, печаль и гнев. Немного реже – удивление, а реже всего – страх.

Ощущения украинцев в 2021 году. Источник: ratinggroup.ua

Среди самых популярных видов отдыха в этом году украинцы выделили: просмотр фильмов и сериалов, кулинарию, чтение или прослушивание книг и посещение гостей.

Алкоголь относительно часто потребляли в течение года около 40% украинцев. Треть украинцев занимались физическими тренировками, фитнесом, а йогой занимались лишь 4%.

Занятия в течение года. Источник: ratinggroup.ua

Социологи отметили, что активный досуг и хобби в течение года повышают положительные эмоции и ощущение успеваемости года.

Примечательно, что досуг вне дома больше влияет на удовлетворенность жизнью и радость, чем такие же активности дома. К примеру, поход в кино больше приносит радости, чем просто фильмы и сериалы, рестораны, кафе и шашлыки больше радуют, чем кулинария, а занятие спортом – больше чем просмотр матчей.

В целом же те украинцы, которые занимались любыми активностями, обладают высшим чувством успеваемости и положительности уходящего года.