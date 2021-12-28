Гороскоп на 2022 год: прогнозы для всех знаков зодиака

2022 год пройдет под эгидой Голубого Тигра. Астрологи советуют посвятить год саморазвитию. Ожидайте интересного периода в жизни, который принесет вам много положительных моментов, сообщает 24 Канал.

Хозяин года будет благосклонен к знакам зодиака, которые уже четко определили свои цели и мечты и четко знают куда идут. Год обещает принести успех всем, кто не побоится выйти из своей зоны комфорта и начнет делать что-нибудь новое.

На первом месте окажутся представители знака, которые смогут быстро принимать решения, будут действовать здесь и сейчас и не будут ждать какого-то особого момента. Несмотря на рабочие загрузки, не забывайте уделять внимание саморазвитию и ежедневно узнавать что-нибудь новое и полезное для себя.

Астрологи отмечают, что в 2022 году нужно ставить на первое место себя, а потом уже думать о других. Тигр – хищник, поэтому он прежде всего защищает себя и свою территорию, поэтому постарайтесь сделать все для того, чтобы ваши родные люди были счастливы.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков

2022 год принесет Овнам успех. Все предыдущие годы вы составляли планы и только ждали их осуществления, но мало что для этого делали. В год Голубого Тигра вы по-новому посмотрите на возможности, которые вас окружают, соберете все силы в кулак и сможете всем доказать, что можете добиться всего, чего хотите.

Год принесет вам много энергии, активности, креативных идей, новых друзей. Одинокие представители знака наконец-то станут на счастливую жизненную тропу и встретят свою половинку.

Гороскоп на 2022 год для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет легкий год. Вам будут во всем помогать родные, друзья и коллеги. Их поддержка покажет вам, что вы не одиноки. В первой декаде года вас ждут невероятные повороты в жизни. Вам придется принимать много решений и брать на себя сложные задачи, но все это будет стоить того, ведь приведет вас туда, где вы должны быть.

Вы наконец-то обретете свободу, начнете слушать себя и свои желания. Все проблемы в вашей жизни исчезнут так быстро, как будто их никогда и не было.

Гороскоп на 2022 год для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Астрологи говорят, что Близнецов ждет прогрессивный год. Вы будто проснетесь из спячки и повзрослеете. Голубой тигр подарит вам перспективы в каждой сфере жизни. На работе вас повысят, семейные представители знака смогут обрести гармонию, а одинокие Близнецы наконец-то обретут свою любовь.

Хозяин года отблагодарит вас, если вы научитесь рисковать и сделаете все для того, чтобы достичь своей цели. Лето идеально подходит для важных покупок – квартиры или машины.

Гороскоп на 2022 год для Раков (22 июня – 22 июля)

Астрологи отмечают, что если Раки поставили перед собой масштабные цели на 2022 год, то им ни в коем случае не следует расслабляться и почивать на лаврах. Только титанический труд и смелость принесут вам результат, который вы ожидаете увидеть в конце года. Быстрого эффекта от своих действий не ждите, все будет происходить постепенно.

В этом году вам нужно окончательно распрощаться с прошлым, ведь оно изрядно тянет вас вниз. Думайте о себе и не смотрите на успехи других. Большая кошка заставит вас самих двигаться и бежать навстречу своим мечтам, и помните, что ваша идеальная жизнь не за горами.

Гороскоп на 2022 год для Львов (23 июля – 23 августа)

Львы в 2022 году будут лидерами, почувствуют собственное достоинство, постоянно будут учиться и добиваться цели. Зажигательные представители знака станут мудрыми и спокойными. Уже в первой половине года вы найдете путь реализации запланированных проектов. Астрологи советуют находить время в рабочем ритме для родных вам людей.

Осень подарит вам интересный и насыщенный период. Одинокие Львы встретят свою половинку, а находящиеся в отношениях смогут их узаконить.

Гороскоп на 2022 год для Девы (24 августа – 23 сентября)

В новом году Девам нужно сосредоточить все свое внимание на профессиональной деятельности. Будьте инициативными, активно участвуйте в рабочих процессах. Ваша коммуникативность и новые знакомства помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что вы наконец-то наведете порядок в личной жизни и сможете улучшить финансовое состояние.

Период с марта по октябрь удачен для путешествий. Новые места помогут вам открыть новые таланты и вдохновиться на новые свершения.

Гороскоп на 2022 год для Весов (24 сентября – 23 октября)

Голубой Тигр поможет Весам во всех начинаниях. От вас только требуется четкая планировка. Вы должны знать, чего хотите получить от этого года, а не жить одним днем. Астрологи просят вас заботиться о своем здоровье и при малейших неурядицах обращаться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.

Во всех областях соблюдайте баланс. Вы должны уделять достаточно времени не только рабочим процессам, но и выделять время на хобби и отдых.

Гороскоп на 2022 год для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)

Скорпионов в 2022 году ждет одна небольшая проблема – это ваша лень. Вы будете быстро перегорать от своих идей и желаний, так и не использовав свой потенциал. Вы не захотите проявлять инициативу и за что-либо бороться. Чтобы ваш год не прошел монотонно, попробуйте мотивировать себя и бросать вызовы.

Астрологи просят вас не распылять свою энергию на мелочные вещи и не тратить время на странные дела и пустые разговоры.

Гороскоп на 2022 год для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцы начало 2022 года проведут в прекрасном настроении. Вы найдете любовь, сможете реализовать свои желания и превратить в реальность давнюю мечту. Астрологи говорят, что вы откроете в себе новые грани и перестанете бояться чего-либо неизвестного. Денежный поток ожидается летом, ваши рабочие проекты будут очень востребованы.

Голубой Тигр подарит вам в течение года множество новых увлечений и интересных знакомств. Вы сможете встретить настоящих друзей за достаточно короткий период.

Гороскоп на 2022 год для Козерогов (22 декабря – 20 января)

Новый 2022 год принесет Козерогам финансовую устойчивость. У вас появится склонность к личному росту и достижению целей. Хозяин года наделит вас выдержанностью, дисциплиной и упорством. Первая половина года удачна для радикальных решений. Если вы давно хотели переехать в другую квартиру или город – смело воплощайте желание в реальность.

Астрологи советуют вам заботиться о своем здоровье. Вы можете перейти на здоровый образ жизни, заняться спортом и достичь тех параметров тела, о которых мечтаете.

Гороскоп на 2022 год для Водолеев (21 января – 20 февраля)

Благополучный год ждет Водолеев, которые будут постоянно совершенствоваться и открывать перед собой новые горизонты. В личных отношениях многих ждут перемены. Первая половина года станет отличным периодом для погружения в свой внутренний мир. Голубой тигр поможет вам реализовать все, чего вы давно хотели, но никак не решались.

Вторая половина года подходит для покупки чего-то очень важного, или наоборот – капиталовложения. Ваша задача №1 в 2022 году – изменить свой подход к жизни и выйти из своей зоны комфорта.

Гороскоп на 2022 год для Рыб (21 февраля – 20 марта)

Астрологи отмечают, что 2022 год для Рыб пройдет достаточно насыщенно. Вы полностью измените свою жизнь и добьетесь больших результатов. Для влюбленных пар – это отличный период для брака. Голубой Тигр наделит Рыб крепким здоровьем, если вы будете следить за своим питанием и заниматься спортом.

Рыбам не стоит распыляться на мелкие дела, всегда находите время для чего-то важного, что принесет вам пользу и новые возможности.