В Европе снизились цены на газ
Спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1151 долларов за тысячу кубометров, сообщает УНИАН.
Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.
Цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF снизилась до 1,15 тыс. долл. за тыс. куб. м.
В то же время, в течение 21-22 декабря цены превышали отметку 2 тыс. долларов за тысячу кубов.
Снижение цены связывают с увеличением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в Европе в связи с сильными ветрами.
По состоянию на 12:16 по Киеву газ стоил 1153 долларов за тысячу кубометров.
Цена на газ:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.