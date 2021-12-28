В Европе снизились цены на газ

Спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1151 долларов за тысячу кубометров, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Цена фьючерса на январь по индексу нидерландского TTF снизилась до 1,15 тыс. долл. за тыс. куб. м.

В то же время, в течение 21-22 декабря цены превышали отметку 2 тыс. долларов за тысячу кубов.

Снижение цены связывают с увеличением выработки электроэнергии ветровыми электростанциями в Европе в связи с сильными ветрами.

По состоянию на 12:16 по Киеву газ стоил 1153 долларов за тысячу кубометров.

Скриншот profinance

Цена на газ: