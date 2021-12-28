"Антонов" презентовал военный самолет, изготовленный для Минобороны
Государственное предприятие "Антонов" представило первый военно-транспортный самолет Ан-178, который предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Об єтом сообщает телеканал "Дом".
"Самолет совершенно нового поколения создали на основе современных мировых информационных технологий. Его оснастили сотнями электронных исчислителей, которые позволяют интегрировать все системы и датчики, а также автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление", – рассказали на предприятии.
Также уточняется, что среди направлений, в которых может использоваться самолет, – перевоз личного состава, доставка вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способом, транспортировка грузов.