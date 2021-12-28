"Антонов" презентовал военный самолет, изготовленный для Минобороны

Государственное предприятие "Антонов" представило первый военно-транспортный самолет Ан-178, который предназначен для проведения летных сертификационных испытаний. Об єтом сообщает телеканал﻿ "Дом".

"Самолет совершенно нового поколения создали на основе современных мировых информационных технологий. Его оснастили сотнями электронных исчислителей, которые позволяют интегрировать все системы и датчики, а также автоматизировать контроль их работоспособности и оптимизировать управление" , – рассказали на предприятии.

Также уточняется, что среди направлений, в которых может использоваться самолет, – перевоз личного состава, доставка вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способом, транспортировка грузов.

"Антонов" презентовал первый серийный самолет Ан-178 / фото facebook.com/kanalDOM