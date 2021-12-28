Новый китайский спутник с ИИ работает быстрее аналогов

Новое поколение китайских спутников наблюдения за Землей имеет непревзойденную скорость сканирования и намного превосходит возможности американских спутников WorldView-4, сообщает Хайтек.

Новые китайские спутники Beijing-3 захватывают более широкую полосу наблюдения и делают снимки во время быстрых маневров. Это говорит о высокой степени стабилизации систем сканирования.

Новая система CAST3000E для спутников Beijing-3 обеспечивает снимки поверхности Земли с высоты 500 км: их можно делать во время движения с вращением 10 градусов в секунду.

Аппарат может провести съемку в необычных маневрах, например, он снял русло реки Янцзы длиной 6 300 км в один пролет с севера на юг. Обычные спутники наблюдения на такое неспособны, так как они работают лишь с узкой полосой поверхности за один оборот.

Также система использует ИИ, чтобы достичь высокой эффективности: он управляет бортовым оборудованием и выстраивает траекторию наблюдения. Устройство может мониторить до 500 районов в сутки и посетить каждый до 100 раз за этот промежуток времени. Разработчики отмечают, что сегодня аналогов их системы не существует. Также же наблюдения способна проводить только система спутников.

Спутник Beijing-3 может хранить на борту 1 Тбайт данных и передавать информацию на Землю со скоростью 1 Гбайт/с. В целом он до 3 раз быстрее платформы WorldView-4.