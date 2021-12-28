На бывшего замминистра МВД Гогилашвили завели дело – Разумков

На бывшего замминистра МВД Гогилашвили завели дело – Разумков
Фото: Пресс-служба МВД

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. Об этом на своем Телеграм-канале﻿ сообщает нардеп Дмитрий Разумков.

"Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили будет нести ответственность как за свое безнравственное поведение, так и за возможное нарушение закона!" – написал Разумков.
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Он уточнил, что по инициативе его МФО "Разумная политика" ГБР начало досудебное расследование по факту возможного совершения Гогилашвили "служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области".

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"Также Офис генерального прокурора приобщил наше обращение о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело. Надеюсь на объективное и быстрое расследование этого резонансного дела. Обязательно будем держать руку на пульсе!" – отметил политик.

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