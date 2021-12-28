На бывшего замминистра МВД Гогилашвили завели дело – Разумков

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. Об этом на своем Телеграм-канале﻿ сообщает нардеп Дмитрий Разумков.

"Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили будет нести ответственность как за свое безнравственное поведение, так и за возможное нарушение закона!" – написал Разумков.

Он уточнил, что по инициативе его МФО "Разумная политика" ГБР начало досудебное расследование по факту возможного совершения Гогилашвили "служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области" .