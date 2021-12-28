Морозы и гололедица сохранятся: прогноз погоды на 29 декабря

Холоднее всего в ближайшие дни будет на западе и на севере Украины – там прогнозируют﻿ до -11 градусов мороза ночью, сообщает Новое время.

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Температура воздуха днем ​​будет составлять -2 -8 градусов, на востоке потеплеет до 3 мороза — 2 тепла.

На дорогах сохранится гололедица.

Осадки прекратятся в большинстве областей страны, снег и мокрый снег продолжит идти только в Сумской и восточных областях, а также в Карпатах.

В Киеве 29 декабря осадки маловероятны, на дорогах гололедица.

Ночью -6 -9 градусов, днем ​​около -5 градусов.