Морозы и гололедица сохранятся: прогноз погоды на 29 декабря
Холоднее всего в ближайшие дни будет на западе и на севере Украины – там прогнозируют до -11 градусов мороза ночью, сообщает Новое время.
Температура воздуха днем будет составлять -2 -8 градусов, на востоке потеплеет до 3 мороза — 2 тепла.
На дорогах сохранится гололедица.
Осадки прекратятся в большинстве областей страны, снег и мокрый снег продолжит идти только в Сумской и восточных областях, а также в Карпатах.
В Киеве 29 декабря осадки маловероятны, на дорогах гололедица.
Ночью -6 -9 градусов, днем около -5 градусов.