В Италии на Новый год-2022 будут действовать жесткие ограничения

Власти Италии приняли решение существенно ужесточить карантинные ограничения на Новый год. Теперь для посещения ресторанов и баров, музеев, выставок и других культурных мероприятий необходимо иметь Super Green Pass – суперпропуск, подтверждающий полный курс вакцинации или недавнее выздоровление от COVID-19, сообщает Обозреватель.

Стоит отметить, что главное отличие новых жестких ограничений заключается в том, что большинство общественных мест нельзя будет посетить, сделав ПЦР или экспресс-тест на коронавирус.

Согласно новым карантинным правилам, в Италии действие сертификата о вакцинации (Green Pass) сокращено с 9 до 6 месяцев для вакцинированных. Эти изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года.

На Новогодние праздники для похода в ресторан или бар в Италии потребуется Super Green Pass, свидетельствующий о полном курсе вакцинации. Ранее посещать подобные заведение могли и невакцинированные, но при условии отрицательного теста на коронавирус. Стоит отметить, что для обеда вне помещения Super Green Pass не требуется.

Усиленный "суперпропуск" также понадобится для посещения театров, музеев, выставок и прочих культурных мероприятий. Однако итальянцам также стоит учесть, что до 31 марта 2022 года в такие заведения необходимо надевать респиратор с классом защиты не менее FFP2.

В то же время в общественном транспорте достаточно будет предъявить обычный Green Pass, который помимо курса вакцинации предусматривает пропуск по ПЦР или экспресс-тесту. Такие же ограничения распространяются и на гостиницы и тренажерные залы. На гражданские и религиозные церемонии (свадьбы, похороны) также можно будет попасть без усиленного "суперпропуска", то есть, достаточно будет сдать негативный тест на COVID-19.

Также стоит отметить, что новые жесткие ограничения распространяются и на детей, старше 12-ти лет. При этом на сегодняшний день нельзя делать третью дозу вакцины детям в возрасте от 12 до 16 лет. Сейчас власти Италии пока не объясняют, каким образом по истечению срока сертификата дети получат доступ к общественным местам. Однако есть две гипотезы: власти разрешат делать бустерную прививку от COVID-19 детям с 12 лет, либо действие сертификата будет автоматически продлено.