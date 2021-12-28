"Наследство" Укрбуда: в Киеве ввели в эксплуатацию новый ЖК

ХК "Киевгорстрой" сдала в эксплуатацию жилищный комплекс Freedom в Днепровском районе Киева, который компания взялась достраивать после остановки работы "Укрбуда", сообщает UBR.

Соответствующий сертификат о соответствии законченного строительства проектной документации и готовности к эксплуатации был выдан Государственной инспекцией архитектуры и градостроительства (ГИАГ), заявил глава "Киевргорстроя" Игорь Кушнир.

"Еще один шаг в направлении достройки объектов "Укрбуда". Для нас это очередной рубеж, для ждущих инвесторов – победа. ГИАГ в который раз показал себя с лучшей стороны!" – отметил Кушнир.

Он также анонсировал еще больше "хороших новостей под елку".

В то же время на сайте "Киевгорстроя" указано, что инвесторов ЖК Freedom в ближайшее время пригласят для подписания необходимых документов и дальнейшего оформления права собственности.

Напомним, в 2019-м компания обязалась достроить 18 комплексов "Укрбуда", который неожиданно приостановил деятельность летом того же года. В августе "Киевгорстрой" сдал в эксплуатацию первые две секции ЖК "Шевченковский", а в ноябре – первый дом "Злагода", который стал 8-м достроенным комплексом "Укрбуда".