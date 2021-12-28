У Украины есть план "Б" на случай вторжения РФ - посол
Соединенные Штаты Америки и Украина сейчас работают над дипломатическим вариантом сдерживания России от дальнейшей агрессии и возможного вторжения. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, на Западе четко осознают угрозы, а потому готовятся и к "варианту Б", сообщает Левый берег.
"Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому тоже все активно готовятся", — сказала Маркарова.
Дипломат не уточнила, что именно будет предусматривать "вариант Б", однако речь идет о ситуации потенциального полномасштабного нападения РФ на Украину.
"В настоящее время Соединенные Штаты активно обращаются к России с тем, чтобы сфокусироваться на варианте "А", они действительно стремятся к дипломатическому урегулированию и демонстрируют России, что есть другой путь. Для США и всего цивилизованного мира война не желаемый сценарий развития событий. В то же время, есть понимание того, что есть угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им уступать", – подытожила Маркарова.