У Украины есть план "Б" на случай вторжения РФ - посол

Соединенные Штаты Америки и Украина сейчас работают над дипломатическим вариантом сдерживания России от дальнейшей агрессии и возможного вторжения. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, на Западе четко осознают угрозы, а потому готовятся и к "варианту Б", сообщает Левый берег.

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому тоже все активно готовятся" , — сказала Маркарова.

Дипломат не уточнила, что именно будет предусматривать "вариант Б", однако речь идет о ситуации потенциального полномасштабного нападения РФ на Украину.