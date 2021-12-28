Денисова выступила против перевода Саакашвили из госпиталя в тюрьму

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова осудила намерение пенитенциарной службы Грузии перевести гражданина Украины, главу Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили из военного госпиталя в Гори обратно в тюрьму, сообщает Интерфакс-Украина.

"Неоднократно подчеркивала необходимость продолжения лечения Михеила в многопрофильной гражданской клинике или за рубежом", – написала Денисова в соцсети.

Омбудсмен также убеждена, что "Украина должна делегировать своих врачей и экспертов для установления степени вреда, нанесенного здоровью нашего гражданина Михеила Саакашвили и определиться об условиях дальнейшего лечения" .