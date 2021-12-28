Государственный телеканал "Россия 1" начал показывать сериал "Сваты-7", снятый компанией Зеленского и братьев Шефир "Квартал 95".

Как сообщает Telegram-канал "Українські новини"﻿, сериал поместили между двух программ "Вести" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".

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СНБО ввел санкции против телеканала "Россия 1", запретил его трансляцию в Украине из-за пропаганды и запретил всем украинским компаниям торговать с каналом. Но компания "Квартал 95" смогла обойти запрет.