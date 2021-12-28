В Украине начали выдавать обновленные водительские удостоверения

В Украине с 28 декабря начали выдавать обновленные водительские удостоверения. Отныне в них будет указываться с какой коробкой передач был сдан практический экзамен, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Автоматическая коробка передач будет отмечаться в виде кода "78".

"С ним водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой" ,- пишет пресс-служба.

С 5 ноября украинцы имеют возможность заказать водительские права онлайн и получить их по почте.