США выделяют Украине $25 млн на усиление границы

Около 25 миллионов долларов помощи предоставят Соединенные Штаты Америки украинским пограничникам. Проекты по технической помощи уже зарегистрированы. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В настоящее время Проект международной технической помощи на 20 миллионов долларов США зарегистрирован в соответствии с утвержденными решением Правительства Украины требованиями.

"Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине провели очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства. Мы искренне признательны нашим партнерам за помощь в повышении потенциала службы. Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи. Ввиду старых и новых вызовов он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины", – отметил Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Проект начнется в январе, и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования – 20 млн долларов США. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений.

"Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами. Для скорейшей реализации Проекта мы приложим все усилия и будем совместно оценивать эффективность", – подчеркнул Сергей Дейнеко.

Реципиентами Проекта выступают все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.