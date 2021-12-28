В Киеве обнаружили первые случаи штамма "Омикрон"

В Киеве уже зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом написал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса Омикрон" , - написал он.

Специалисты утверждают, что этот вирус более заразен, чем штамм "Дельта". Однако, по словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в лёгкой форме.

"Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, держите дистанцию, пользуйтесь антисептиками! А если чувствуете себя плохо, оставайтесь дома" , - подчеркнул замглавы КГГА.

Он также напомнил, что в настоящее время Киев находится в "желтой" зоне карантина. Согласно карантинным ограничениям, в столице запрещено пользоваться общественным транспортом или посещать ТРЦ без наличия отрицательного COVID-теста (который действует 72 часа), или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата или документа о выздоровлении. Эти ограничения распространяются только на совершеннолетних.