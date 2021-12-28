Средняя зарплата выросла до максимума с начала года

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14 045 гривен), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики, за последний год (по сравнению с ноябрем прошлого года) зарплата выросла на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 8,0%.

Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве - 21 144 гривен, самая низкая - в Херсонской области - 11 314 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 27 141 гривна, "Финансовая и страховая деятельность" - 23 419 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 8 824 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.