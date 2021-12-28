Кива выступил за слияние Украины и РФ

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией, сообщает Сегодня.

Об этом он сказал в эфире российского федерального телеканала "Россия 1".

По словам Кивы, последние 8 лет Россия наращивала военный потенциал, чтобы теперь "диктовать условия" и забрать "свое" – всю территорию Украины.

"Сегодня, через 8 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. Правах на ту территорию, которая, действительно, по моему мнению, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе", – сказал он.

Ведущая Ольга Скабеева на подобные заявления даже пыталась остановить Киву, сказав, что он "опасно рассуждает". Однако депутат продолжил транслировать тезисы российской пропаганды.

"Это замечательная политическая игра, которая заслуживает уважения... Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", – сказал Кива.

Кроме того, он призывал Россию " сыграть ключевую роль в будущем страны ". Кива также заявил, что "славянские народы" якобы должны объединиться для противостояния Западу, ведь Украина, по его мнению, сейчас является "колонизированной".

Отметим, заявления Илья Кивы, в соответствии с Уголовным кодексом, можно трактовать как действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват госвласти.