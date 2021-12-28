Конфликт с компанией Коломойского: канадский инвестор "сворачивается"

TIU Canada ("Экотехник Никополь") демонтировала оборудование своей солнечной электростанции в Никополе из-за неразрешенного конфликта с Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ), сообщает Интерфакс-Украина.

По словам гендиректора TIU Canada Майкла Юрковича, после отключения в марте 2020 года СЭС от электросети с последующим ее простоем и ряда негативных судебных решений собственники НЗФ предложили продать им станцию за бесценок, после чего было решено ее демонтировать.

"Эта ситуация не уникальна для последних двух лет в этой стране. Правительства мира, другие заграничные инвесторы, люди в диаспоре должны признать, что эта ситуация задевает не только TIU - она задевает много бизнесов и становится все хуже, и мы больше не хотим играть в эту игру", - заявил он.

Как сообщалось, НЗФ 2 марта 2020 года полностью отключил от электросети солнечную электростанцию мощностью 10,5 МВт ООО "Экотехник Никополь" (TIU Canada). В компании отмечали, что НЗФ воспользовался тем, что СЭС подключена к расположенной на его территории подстанции, а необходимость отключения объяснил ремонтными работами.

TIU Canada работает в Украине с 2016 года. Компания ввела в эксплуатацию СЭС 10,5 МВт в Никополе в январе 2018 года, СЭС 11 МВТ в Николаевской области – в апреле 2019 года. Кроме того, TIU Canada запустила СЭС 33 МВт в Одесской области. Инвестиции компании в солнечную энергетику, ставшей первым инвестором в Украине в рамках Канадско-Украинского соглашения о зоне свободной торговли (CUFTA), составили свыше $65 млн.

Никопольский завод ферросплавов контролируют группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", и группа "Приват" (обе - Днепр).