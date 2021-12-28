Кличко анонсировал строительство 12 паркингов в Киеве
В 2022 году в Киеве построят 12 паркингов, которые находятся в стадии проектирования. Об этом в эфире телеканала Киев заявил городской голова столицы Виталий Кличко, сообщает Новое время.
По его словам, в первую очередь новые паркинги появятся в центре города.
"В частности, это паркоместа в центре столицы, под Европейской площадью, на Владимирской улице, возле Александровской больницы. Но это приблизительные места", — отметил мэр.
По его словам, сейчас уже работают три перехватывающих паркинга:
"Еще 12 новых в стадии разработки. В следующем году их реализуют", — сказал мэр.