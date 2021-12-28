В Киеве перенесли дату тестового включения тревожных сирен

В Киеве 29 декабря хотели испытывать сирены в рамках "подготовки к вторжению РФ", но передумали это делать, передает﻿ Telegram-канал "Политика Страны".

О том, что в столице жителям придется слушать вой сирен, сообщали две недели назад. Тогда замглавы КГГА Андрей Крищенко сообщал, что сирены будут включать "через несколько недель", а параллельно - проводить учения, "чтобы люди без паники понимали", что делать.

Начальница отдела информационного обеспечения и коммуникации КГГА Екатерина Баранова сообщила журналистам, что день 29 декабря действительно рассматривался, как дата проведения таких учений, но не был утвержден.

О точной дате проведения учений сообщат позже.