Гордон возглавил президентский рейтинг среди знаменитостей

Украинский журналист Дмитрий Гордон возглавил президентский рейтинг среди известных личностей, не занимающихся политикой, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра экономических и политических исследований Разумкова и Фонда Демократические инициативы Кучерива.

Согласно его результатам, если бы выборы прошли на следующей неделе, кандидатуру Гордона поддержали бы 9,3% респондентов.

Второе место занимает журналист Виталий Портников с результатом 6,4%, а третье — телеведущая Наталья Мосейчук, за которую проголосовали бы 4,4%.

В то же время 40,3% участников опроса заявили, что принимать участие в голосовании не будут, а еще 22,9% со своим выбором относительно предложенного списка не определились.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.