Гордон возглавил президентский рейтинг среди знаменитостей

Гордон возглавил президентский рейтинг среди знаменитостей

Украинский журналист Дмитрий Гордон возглавил президентский рейтинг среди известных личностей, не занимающихся политикой, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Центра экономических и политических исследований Разумкова и Фонда Демократические инициативы Кучерива.

Согласно его результатам, если бы выборы прошли на следующей неделе, кандидатуру Гордона поддержали бы 9,3% респондентов.

Второе место занимает журналист Виталий Портников с результатом 6,4%, а третье — телеведущая Наталья Мосейчук, за которую проголосовали бы 4,4%.

В то же время 40,3% участников опроса заявили, что принимать участие в голосовании не будут, а еще 22,9% со своим выбором относительно предложенного списка не определились.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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