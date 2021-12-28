Расширили список вопросов: заседание СНБО перенесли на 30 декабря

Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины перенесли на четверг, 30 декабря 2021 года, сообщает Новое время.

В ведомстве заявили, что заседание перенесли в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания.

Ранее заседание планировалось на среду, 29 декабря.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Заседание будет проводиться на фоне информации о стягивании российских войск к границам Украины.