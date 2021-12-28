Стефанчуку отправили уведомление о "подозрении" Порошенко

Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Алексей Симоненко направлял председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку официальное письмо с уведомлением относительно подозрения, выдвинутого пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил председателю Верховной Рады Украины об уведомлении о подозрении народного депутата соответствующим письмом, направленным непосредственно 20 декабря 2021 года", - рассказали журналистам агентства в Офисе генерального прокурора во вторник.

В ОГП также передали в распоряжение агентства копию направленного Стефанчуку официального письма и добавили, что еще одна копия документа направлена в аппарат Верховной Рады.

"В тот же день (20 декабря – ИФ), в связи с неявкой народного депутата в орган досудебного расследования, копия уведомления о подозрении и памятка о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого были направлены в аппарат Верховной Рады Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что спикер парламента Стефанчук не получал каких-либо официальных уведомлений относительно подозрения, выдвинутого в адрес пятого президента Украины Порошенко.