В Кабмине объяснили массовое отключение электроэнергии в Киевской области

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал массовое отключение электроэнергии в селах Киевской области, сообщает УНИАН.

На брифинге он заверил, что электроэнергии нет не из-за дефицита мощностей в генерации, а потому что ее отключили операторы системы распределения (местных облэнерго).

"Государство выполняет свои обязательства по устойчивым поставкам электроэнергии. Единственной причиной отсутствия электроснабжения является проведение плановых или аварийных ремонтов операторов системы распределения, в частности в Киевской области" , - сказал он.

Галущенко добавил, что эти операторы частные, но на них все равно возлагается обязанность обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии.

"Мы считаем недопустимым проведение ремонтных работ в отопительный период с отключением потребителей, тем более не предоставление альтернативного питания потребителям. В связи с этим мы обратились к НКРЭКУ с тем, чтобы проанализировать увеличение таких ремонтов в декабре, провести проверки и принять меры по недопущению такого в будущем" , - подчеркнул министр.

Ранее компания ДТЭК сообщила, что с 28 по 31 декабря в Киеве и области будут массовые отключения электричества из-за планового проведения ремонтных работ.

В настоящее время населенные пункты Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, Святопетровское, Боярка, Крюковщина в Киевской области уже более суток отключены от электроснабжения из-за аварии на линиях электросетей. Кроме того, некоторые дома кроме электричества остались без воды, услуг канализации и отопления, работающих на электроэнергии.

Люди в социальных сетях призывают местные власти организовать пункты обогрева и доставки воды.

"Сельсовет! Большая просьба организовать доставку воды и обогрев в палатках, люди на Петропавловской и Софиевской Борщаговке двое суток без света и тепла, это просто издевательство, где все депутаты подевались, в рот воды набрали" , - написал один из жителей в Facebook.

В компании "ДТЭК Киевские региональные сети" сообщили, что из-за резкого увеличения нагрузки на сети в период низких температур вышла из строя кабельная линия, которая частично питает улицы в 12 населенных пунктах Бучанского района. Пока еще остаются без света 35 трансформаторных подстанций в Софиевской Борщаговке.