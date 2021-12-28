Нардепы хотят сделать воинский учет для женщин добровольным

На сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, документ предполагает добровольную постановку на воинский учет для женщин, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По его словам, он и еще 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций внесли в Раду законопроект №6482. Документ предлагает постановку на воинский учет женщин только в добровольном порядке.

"Исключая медиков" , - уточнил Бужанский.

Напомним, ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.