У помощницы Зеленского, присутствовавшей на секретных совещаниях, нет допуска к гостайне

Народный депутат от Евросолидарности Ирина Фриз заявила, что у помощницы президента Марии Левченко нет допуска к гостайне, сообщает Новое время.

В своем Facebook Фриз написала, что получила ответ на свой запрос из СБУ. По ее словам, в Службе безопасности отрицают наличие допуска к гостайне у Левченко.

"Пребывание М. Левченко в кабинете при обсуждении операции Авеню, о котором сообщил журналист Юрий Бутусов и экс-председатель ГУР МО Василий Бурба, было незаконным и имело признаки преступления, предусмотренного ст. 328 УК (разглашение государственной тайны)" , — считает Фриз.

По мнению нардепа, Зеленский «не мог не знать об отсутствии у своей помощницы допуска», поэтому не имел права привлекать ее к обсуждению секретных вопросов. Она призывает расследовать присутствие Левченко во время обсуждения вопросов с ограниченным доступом и «принять меры по минимизации рисков».

Ірина Фріз / Iryna Friz via Facebook

Фриз также попросила предоставить правовую оценку доступу помощницы президента к секретным сведениям, расследовать соблюдение режима секретности в Офисе президента и «факты пребывания» людей без соответствующего допуска на совещаниях с участием президента и руководителя Офиса президента.

Мария Левченко — супруга бывшего замглавы МВД Александра Гогилашвили, которого уволили 13 декабря после скандала на въезде в Краматорск. Автомобиль Гогилашвили остановили сотрудники полиции, а он в ответ на просьбу предъявить документы возмутился, что правоохранитель его не узнал, начал ему угрожать и дергать за рукав.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Левченко, не имея права на доступ к гостайне, 24 июля 2020 года присутствовала на совещании в кабинете Владимира Зеленского, которое касалось операции по задержанию «вагнеровцев». Кроме Левченко и Зеленского, там также якобы присутствовали глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец, начальник комитета по разведке Руслан Демченко. В Офисе президента пока не комментировали эту информацию.

В последней декларации Гогилашвили, где Мария Левченко указана как его жена, ее основным место работы значится Студия Квартал 95 (за 2020-й год она заработала там 143 тыс. 920 грн). Президент сотрудничал с Левченко еще со времен работы в Студии Квартал 95.