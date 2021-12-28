Нацбанк оштрафовал страховую компанию Ахметова

Национальный банк Украины принял решение о наложении штрафа на страховую компанию АСКА, которая входит в группу SCM Рината Ахметова. Причиной применения меры влияния назвали недостоверную отчетность, сообщает UBR.

Сумму штрафа регулятор не назвал.

Отмечается, что центробанк провел внеплановую инспекционную проверку в рамках мониторинга деятельности рынка небанковских финансовых услуг. Страховщики представили в НБУ недостоверную отчетность по состоянию на 30 июня 2021 года, а именно – показатели деятельности и финансовые результаты.

Теперь АСКА должна в течение семи рабочих дней послей 28 декабря уплатить штраф НБУ.

Добавим, что страховая компания Ахметова, по данным "Опендатабот", в 2020 году получила 14 млн грн чистого убытка. Размер дохода равен нулю, при этом активы компании превышают 722 млн грн.

В конце ноября 2021 года появилась информация, что олигарх планирует продать свой актив компании Vuso. Акционеры последней Михаил Назарчук и Алексей Шуба якобы уже предварительно согласовали сделку с Ахметовым.