Тренер итальянского футбольного клуба "Дженоа" Андрей Шевченко заболел коронавирусом. Он дал положительный тест на COVID, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Коронавирус у Шевченко подтвердили по результатам ПЦР-теста, сделанного 27 декабря. Вместе с ним заболел и капитан клуба - Доменико Кришито.

"Другие члены команды, которые уже прошли тест, отрицательные. Клуб немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующим законодательством для борьбы с пандемией" , - заявили в "Дженоа".

Тренировки клуба возобновятся 29 декабря, но руководить будет второй тренер Мауро Тассотти.