Зеленский передал отель "Украина" Министерству инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель "Украина" в Киеве, которое находится в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий указ №677/2021 28 декабря опубликован на сайте главы государства.

"Согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче государственного предприятия "Отель "Украина" (г.Киев, ул. Институтская, 4), которое находится в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины", - сказано в тексте указа.

Также президент постановил Кабмину и Госуправлению делами обеспечить передачу в установленном порядке отеля "Украина" из управления Государственного управления делами в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Указ вступает в силу дня опубликования.

В декабре текущего года Мининфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с катарским инвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L с целью привлечения инвестиций, развитие туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь идет об инвестициях в модернизацию ГП "Отель «Украина".

Отель «Украина» расположен на ул. Институтской, 4. Построен в 1961 году. Первоначально отель носил имя «Москва». Гостиницу переименовали в 2001 году в честь 10-летия независимости Украины.

Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) — одна из ведущих мировых международных гостиничных групп. Текущий инвестиционный портфель компании включает более 34 известных и знаковых объектов.