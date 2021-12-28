В Канаде медикам разрешили работать с подтвержденным COVID

В канадской провинции Квебек разрешили работать медицинским работникам, у которых был обнаружен положительный тест на COVID-19 или тесный контакт с подтвержденным случаем заболевания. Таким образом, власти хотят обеспечить пропускную способность больниц, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В ближайшие дни и недели провинция планирует распространить этот мандат на всех неосновных работников.

Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе сказал, что это решение было принято в качестве "управления рисками", поскольку система здравоохранения сталкивается с тысячами случаев отсутствия на рабочем месте в связи с COVID.

По его словам, власти провинции уже несколько дней ведет переговоры с профсоюзами об изменении политики. Дюбе заявил, что они пришли к выводу, что это единственный способ предотвратить "необратимый ущерб" для людей, нуждающихся в медицинской помощи, и что решения будут приниматься в каждом конкретном случае.

"Реальность такова, что у нас все больше и больше больных людей и все меньше и меньше медперсонала. Это то, что мы должны сделать, если мы хотим, чтобы наше общество продолжало безопасно функционировать" , - заявил министр здравоохранения Квебека.

По его словам, вчера из-за COVID не работали около 7 тысяч медицинских работников, и ожидается, что в ближайшие дни это число возрастет до 10 тысяч.