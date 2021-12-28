Вирастюк попал в скандал, комментируя пикантное фото

Народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк попал в скандал, оскорбительно высказавшись о пикантном фото с девушкой, сообщает Обозреватель.

Комментарий свой политик оставил под постом тренера Андрея Стригуна в Facebook. Сейчас эта публикация уже удалена, однако ее распространили ряд СМИ и Telegram-каналов.

Так, тренер опубликовал фото, на котором девушка закидывает ноги за голову, а камера сфокусирована на зоне бикини.

"Вареник" с брынзой" – написал Вирастюк в комментарии.

Комментарий нардепа Вирастюка.

В сети уже отреагировали резко на такие высказывания нардепа. Так, бывший народный избранник Игорь Мосийчук считает, что украинцы должны требовать извинений от Вирастюка.

"Друзья, у каждого из нас есть матери, дочери, сестры, жены. И Вася… нанес оскорбление всем украинским женщинам. Нужно заставить как минимум извиняться", – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Пост Андрея Стригуна уже удален.

В то же время сам политик, судя по последнему посту, отреагировал на скандал. Таким образом, он вероятно намекает, что извиняться не будет.

"Специально создал пост, где каждый желающий может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли дышу, с кем мне дружить, какие посты писать" , – отметил Вирастюк в Facebook.