Медики сообщили о циркуляции в Украине двух штаммов гриппа

, сообщает Интерфакс-Украина.

Институт инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины уже выявил циркуляцию вируса гриппа A(H3N2) и гриппа В.

Как рассказали агентству в Министерстве здравоохранения, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины фиксирует рост заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями. В настоящее время гриппом и ОРВИ в Украине заболели 2,8 млн человек, 38,3% из которых – дети в возрасте до 17 лет.

В ведомстве отмечают, что производители вакцин ежегодно адаптируют иммунобиологические препараты к штаммам гриппа, которые циркулируют именно в данный период времени, поэтому своевременная вакцинация защитит вас от тяжелого течения болезни и ее последствий.

"С начала эпидсезона против гриппа уже вакцинировано 113,818 тыс. человек, из них 64,722 тыс. из групп медицинского и профессионального рисков" , - сообщили в Минздраве.

В 2021 году Украина в рамках механизма PIVI получила бесплатно 30 тыс. доз вакцин корейского производства для профилактики гриппа среди медработников.

Кроме того, за счет госбюджета Украина закупила более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов, которые используются для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе военных, педагогов, медработников и людей в возрасте от 60 лет.