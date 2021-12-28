Против новых каналов окружения Медведчука ввели санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов. Это каналы "Первый независимый" и UkrLive, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Зеленский своим указом ввел решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против трех компаний:

Медиахолдинг "Новости";

"Тайм Медиа";

"Телепростир".

Эти компании владеют такими телеканалами, как ZIK, NewsOne, "112 Украина", "Первый независимый" и UkrLive. Эти телеканалы связывают с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", - сказано в тексте указа.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Санкции были введены на 5 лет.

В начале года Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". После этого журналисты этих телеканалов перешли на новосозданный канал "Первый независимый", обойдя таким образом санкции.

Напомним, также в Украине введены санкции против издания "Страна" и агентства "Шарий.NET".