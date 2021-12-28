Над Украиной пролетали два американских разведчика

Над Украиной 27 декабря летали два самолета-разведчика Военно-воздушных сил США. Это была одной из первых миссий, в которой ВВС США открыто выполняли полеты в воздушном пространстве Украины, сообщает Новое время.

В небе находились самолет наблюдения E-8C и самолет разведки RC-135V. Они пролетели возле границ с Россией и вблизи оккупированных территорий Донбасса, собрав информацию и данные о расположении российских войск. США передадут эту информацию Украине.

Forbes отмечает, что полет этих самолетов был не только разведывательным, но демонстративным — это был ответ США России на ультимативные требования дать гарантии о нерасширении НАТО на Восток.

По данным спутниковых снимков, российское военное наращивание на украинских границах продолжается. В ГУР Минобороны сообщали, что накопление российских войск будет продолжаться и выйдет на пик в конце января 2022 года.