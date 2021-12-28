Из-за пожара задерживается поезд Ворохта-Киев

Из-за пожара на Хлебоприемном комбинате в Чорткове, который находится вплотную к железнодорожным путям, будет задержан поезд №58 Ворохта - Киев, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поезд прибыл на ст. Чертков в 20:56 и задержится до локализации пожара. Время задержки поезда №58 будет предоставлено дополнительно" , - уточнили в "УЗ".

В пресс-службе ведомства отметили, что состав хлебоприемного комбината в Чорткове, где вспыхнул пожар, находится вплотную к железнодорожным путям.

Как отмечается, в результате пожара на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии, используемой для подачи зерна и круп. Сейчас на месте работает пожарный поезд из Тернополя.

В свою очередь, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в отдельно стоящем предварительно пустом складском здании возник пожар крыши на площади около 1 тыс. 300 кв. м.

Отмечается, что в 20:50 пожар локализован на площади 1 тыс. 300 кв.

Спасатели продолжают ликвидацию пожара и не допустили распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.

Также к месту пожара направлен пожарный поезд из г.Тернополь.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники ГСЧС.