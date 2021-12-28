Кадыров объяснил свои слова о "присоединении Украины" к России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его слова об Украине были «личным мнением», сообщает Новое время.
Министр республики по национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев, комментируя последние заявления Кадырова, сказал, что «некоторые утверждают», что он «выразил позицию федерального центра согласованно с Кремлем и что пресс-конференция (на которой прозвучали заявления — ред.) была организована ради этих целей».
Кадыров в ответ заявил, что не говорил от лица главы Чечни, а «говорил как гражданин, беспокоящийся за свою республику, народ и государство».
"Судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации, западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы, если мы сдадим свои позиции", — утверждает глава Чечни.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит антироссийскую политику, то «Украину нужно присоединить к России». Он также утверждал, что готов «решить этот вопрос».