США и Польша будут координировать сдерживание агрессии РФ - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Дипломаты договорились продолжить консультации по сдерживанию агрессии России, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом Блинкен сообщил в Twitter. Глава Госдепартамента назвал свою беседу с польским министром великолепной. Он также подчеркнул, что Польша всегда будет пользоваться непоколебимой поддержкой США в вопросах трансатлантической безопасности.

"Мы продолжим тесно консультироваться с такими союзниками, как Польша, в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России" , - добавил Блинкен.

Напомним, ранее госсекретарь заявил, что США одновременно занимаются сдерживанием и дипломатией в отношении России.