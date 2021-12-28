США и Польша будут координировать сдерживание агрессии РФ - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Дипломаты договорились продолжить консультации по сдерживанию агрессии России, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Об этом Блинкен сообщил в Twitter. Глава Госдепартамента назвал свою беседу с польским министром великолепной. Он также подчеркнул, что Польша всегда будет пользоваться непоколебимой поддержкой США в вопросах трансатлантической безопасности.
"Мы продолжим тесно консультироваться с такими союзниками, как Польша, в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России", - добавил Блинкен.
Напомним, ранее госсекретарь заявил, что США одновременно занимаются сдерживанием и дипломатией в отношении России.