В больнице Прикарпатья произошел взрыв, есть погибшие

В Косовской центральной районной больнице произошел взрыв в палате реанимационного отделения, предварительно, погибли два человека, сообщает Новое время.

О причинах взрыва не сообщается. На месте работают спасатели, бригады экстренной медпомощи и региональный департамент здравоохранения.

В пресс-службе управления ГСЧС области заявили, что в 21:22 в реанимационном отделении на первом этаже начался пожар. Его ликвидировали в 22:00, на месте нашли двоих погибших пациентов.