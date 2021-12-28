В больнице Прикарпатья произошел взрыв, есть погибшие

В реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы произошел взрыв. Погибли два человека, сообщает УНИАН.

По данным Министерстве здравоохранения, взрыв произошел в палате реанимационного отделения. В результате инцидента погибли два человека.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

фото ГСЧС

"Министерство здравоохранения приносит искренние соболезнования семьям погибших" , - говорится в сообщении.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщили, что во время тушения пожара в Косовской ЦРБ огнеборцы спасли трех человек.

О пожаре им сообщили в 21:22. К моменту прибытия спасателей площадь пожара ориентировочно составляла 55 м. кв. В 21:42 пожар локализовали, а в 22:00 – ликвидировали.

На месте пожара обнаружили тела двух погибших пациентов, спасти удалось троих больных из соседней палаты.