Германия отреагировала на ликвидацию "Мемориала" в РФ
Ликвидация Верховным судом России международного историко-просветительского общества "Мемориал" идет вразрез с обязательствами РФ в сфере международного права, сообщает Интерфакс-Украина.
Такую позицию МИД Германии приводит один из немецких информационных порталов.
"(Судебное постановление - ИФ) противоречит международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав, под которыми подписалась и Россия", - заявила представитель ведомства.
"Решение беспокоит нас (ФРГ - ИФ) не в последнюю очередь потому что оно лишает голосов жертв притеснений и репрессий", - отметила представитель МИД Германии.
Она напомнила, что "Мемориал" вносил вклад в исследование, документирование и предотвращение серьезных нарушений прав человека и своей деятельностью, в том числе "выражал коллективное европейское самосознание" в отношении борьбы с такими нарушениями.
Верховный суд (ВС) РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".
В ноябре стало известно, что прокуратура намерена добиваться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации просветительского общества "Мемориал" - Генпрокуратура подала в Верховный суд. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд.
Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов. "Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.