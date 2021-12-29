"Плохая погода для похорон": cвященник призвал украинцев не умирать

Священник из Полтавы призвал украинцев беречь себя и внимательнее заботиться о здоровье, но рекомендацию озвучил в несколько необычной форме, вызвав в социальной сети бурную реакцию и массу обсуждений, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Клирик и депутат по совместительству обратил внимание, что погодные условия сейчас "не благоприятны" для погребальных процессий.﻿ Об этом говорится в посте священнослужителя Александра Дедюхина на странице в Facebook.

"Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду, приятного мало" , - написал он.

О каких именно угрозах и рисках в морозные зимние дни шла речь, связано ли предупреждение с непогодой, дорожными условиями в снегопады, эпидемией коронавируса... в публикации не уточняется - вероятно, речь идет о вызовах в комплексе.

В "мотивационном" посте священник, а также депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность", добавил фото, сделанное на фоне кладбища.

Священник Александр Дедюхин снова удивил сеть необычным высказыванием (фото: facebook.com/strierej)

В комментариях к публикации юзеры принялись обсуждать подобные рекомендации, преимущественно с иронией, и "развивать тему"... а сам пост получил большую популярность в сети.

Спасибо. Взаимно

Придется держаться...

Верно. Вот в другую погоду хоронить гораздо приятнее!

Мотиватор Вы, Отче, еще тот

Может хоть так послушаются? Отче, я люблю Вас!

Мега мотиватор и позитив

Читаю комментарии) Отче, людям надо более основательно объяснить, холодно, могильщикам копать мерзлую землю совсем не в радость, родственники покойного вокруг могилы стоят и замерзают, могут простудиться, отцам тоже несладко)

Приятного? Ааааа, отче!

Спасибо за предупреждение, Отче.

Самое оригинальное поздравление. И пожелания. Спасибо Отче.

Только ради вас буду осторожнее...

Нужно сказать, что депутат-священник уже не в первый раз становится "звездой сети" из-за своих высказываний. Так, например, недавно клирик попал в скандал из-за слов о том, что, в нежелательной беременности виноваты женщины.