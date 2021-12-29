Гордон раскритиковал план Зеленского по Донбассу

Проведение в оккупированных районах Донбасса местных выборов до их возвращения под контроль Украины обернется крахом для украинского государства, сообщает Украина 24.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Гордон, комментируя программу "10 шагов" президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я считаю, что общество должно решительно сказать "нет" этим планам. Это капитуляция. Разрешить сегодня выборы на Донбассе - это дать боевикам легитимные права. Два корпуса в "ДНР" и "ЛНР" по 15 тысяч человек, вооруженные российским оружием, станут просто "народной милицией"... Это крах Украины - 30 тысяч человек, вооруженных российским оружием, боевиков, сепаратистов принять к себе, чтобы они с оружием продолжали там находиться. Этого никак нельзя допустить. Если Зеленский и Ермак этого не понимают, то общество должно им говорить об этом - настойчиво говорить, что это путь к краху Украины. Никогда народ Украины не примет этого" , - заявил Гордон.

Ранее президент Владимир Зеленский 21 декабря заявил, что Украина подготовила "10 шагов по реализации Минских соглашений", которые переданы для ознакомления США, Франции, Германии и России.

Впоследствии российское издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники опубликовало подробности плана Зеленского. Документ, в частности, предусматривает обмен пленными, меры по усилению режима прекращения огня, разблокирование контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе, двусторонние переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, проведение саммита лидеров "нормандского формата", а также имплементацию в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".